السوق السعودي يتراجع 0.87% وسط تحسن بالسيولة

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع وسط تحسن هامشي لمستويات التداول.

وبالختام تراجع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.87 بالمائة إلى مستوى 7833.38 نقطة ليفقد نحو 68.55 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تحسنا ملحوظا مقارنة بجلسة أمس الأحد، وبلغت كميات التداول نحو 80.77 مليون سهم مقارنة بـ62.06 مليون سهم، وبقيمة 2.16 مليار ريال مقابل 1.63 مليار ريال بنهاية تداولات أمس.

وتصدر التراجعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.63 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة بنحو 1.46 بالمائة، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنحو 1.06 بالمائة، والبنوك بنسبة 0.94 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم الإنماء طوكيو الذي قفز بنحو 10 بالمائة، وتلاه سهم تبوك الزراعية بنحو 5.30 بالمائة، بالإضافة إلى سهم أنعام القابضة بنسبة 5.22 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم هرفي للأغذية بنسبة 2.78 بالمائة، والبحري بنحو 2.68 بالمائة، إضافة إلى تراجعات سهم السعودي الفرنسي بنسبة 2.51 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط في القيمة بنحو 455.17 مليون ريال، وفي المقابل تصدر الإنماء التداول من ناحية النشاط بنحو 7.5 مليون سهم.

وعلى النقيض؛ شهد السوق الموازية "نمو" قفزة بلغت نسبتها 11.78 بالمائة إلى مستوى 7113.98 نقطة ليربح نحو 749.54 نقطة.

وكان سهم العمران المتراجع الوحيد بنسبة 1.25 بالمائة، فيما تصدر الوطنية للبناء الارتفاعات بنسبة 19.64 بالمائة.

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