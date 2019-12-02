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إعلان الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات لـ توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير

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إعلان الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات لـ توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير إعلان الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات لـ توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير
بند توضيح مقدمة إعلان الشركة العقارية عن آخر التطورات لـ توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير الحدث الذي سبق إعلانه توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1438-09-06 الموافق 2017-06-01 نسبة الانجاز المتحقق 85.26% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 31/10/2020 التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب يوجد تكاليف متغيرة نظير التأخير في انتهاء المشروع آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد أثر مالي جوهري معلومات اضافية حصلت الشركة موخراً على رخصة التسويق على الخارطة للمشروع وبصدد استخراج رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

مباشر (اقتصاد)

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