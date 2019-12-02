إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن نصف السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بتاريخ الإثنين 02/12/2019 توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن نصف السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م على النحو التالي تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 اجمالي المبلغ الموزع 81,250,000 سعودي ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32,500,000 سهم حصة السهم من التوزيع 2.50 سعودي ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 25 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأربعاء 04/12/2019م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع الأحد 22/12/2019 معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
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