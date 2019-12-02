تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تلقي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للأستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر .

بند توضيح الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية مقدمة قامت شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر بالتوقيع على خطاب نوايا مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وهي شركة سعودية مصرية مقرها جمهورية مصر العربية بغرض قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بدراسة الاستحواذ على حصة من الشركة عن طريق زيادة رأس المال شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر. تاريخ توقيع المذكرة 1441-04-05 الموافق 2019-12-02 الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية موضوع المذكرة أتفق الطرفان على تحديد تقييم مبدئي لصفقة الاستحواذ وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة بعد أن تقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بأعمال الدراسة النافية للجهالة. مدة المذكرة أربعة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد أطراف ذات علاقة لا يوجد أطرف ذات علاقة الأثر المالي لا يوجد أثر مالي لهذه المذكرة معلومات اضافية ستقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بعمل الدارسة النافية للجهالة وتقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر بمراحعة المتطلبات النظامية بجمهورية مصر العربية .

وجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار الدراسة القائمة لتقييم الشركة من قبل الاستشاري المعين (شركة بريمير القابضة للاستثمارات المالية) لتقييم الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية للإستعداد لطرحها للاكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. وسوف يتم الإعلان عن أي تطور جوهري بهذا الشأن في حينه. والله ولي التوفيق.