أخبار عاجلة

سيف زاهر: طالما الأهلي اعترض على الاستبدال.. يبقى مفيش استبدال -
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
شارع النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ السبت 21 ديسمبر 2019 ( اسرة الفنان الراحل احمد راتب) -
مساء dmc - مسلمو الإيغور.. ماذا يحدث للأقلية المسلمة في الصين؟ -
مفاجآت في تغييرات المدربين .. وأرقام قياسية في المرتبات -
سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص تلقيها خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة.

Google+ Print
إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص تلقيها خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة. إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص تلقيها خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة.
التغير الحاصل على التطوير استناداً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وما تضمنته من الحاجة لنشر إعلان للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية سبق الإفصاح عنها، والمادة (61/د) من قواعد الطرح والالتزامات المستمرة المتضمنة أنه يجب على المصدر نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية والمادة (62/أ) من ذات القواعد، وإشارةً إلى إعلان الشركة لصناعة الورق يوم الثلاثاء بتاريخ 01/03/1441 هـ الموافق 29/10/2019م بخصوص تلقيها خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة وترشيح اعضاء مجلس إدارة جديد في حال التصويت بالموافقة على العزل وما تم تداوله وتناقله من شائعات وأخبار بناءً على هذا الإعلان، تود الشركة أن توضح لمساهميها أنها بهذا اليوم الأثنين تاريخ 05/04/1441هـ الموافق 02/12/2019م قد تقدمت برفع بلاغ بالاشتباه في مخالفة وشكوى بطلب تعويض الشركة لهيئة السوق المالية على المساهم طالب العزل وكذلك على رئيس مجلس إدارة سابق نظير الاشتباه بوقوع مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وطلب تعويض الشركة.

وبهذا يؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها، وستعلن الشركة عن أي تطورات قانونية لاحقة بهذا الخصوص.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر