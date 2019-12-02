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الأردن : جلسة علنية لمحاكمة المتسلل "الاسرائيلي"

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الأردن : جلسة علنية لمحاكمة المتسلل "الاسرائيلي" الأردن : جلسة علنية لمحاكمة المتسلل "الاسرائيلي"

جي بي سي نيوز :-  قال مصدر رسمي إن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي الأردن الشهر الماضي، حُول إلى محكمة أمن الدولة بتهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وأشار المصدر إلى إن محاكمة المتهم ستبدأ اليوم الاثنين. في حين قال مصدر في المحكمة، إنّ الجلسة ستكون علنية برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري علي المبيضين ، وفق "المملكة" .

المصدر الرسمي أوضح أن النائب العام للمحكمة، العميد القاضي العسكري، حازم المجالي، صادق على قرار مدعي عام المحكمة بتقديم المتهم بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

وتقرر فسخ قرار المدعي العام بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة، خلافا لأحكام المادة (1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.

جي بي سي نيوز

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