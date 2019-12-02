الصين تتخذ إجراءات رداً على دعم واشنطن للمتظاهرين

مباشر: قالت وزارة الخارجية في الصين إنها قامت بتعليق مراجعة طلبات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية لزيارة هونج كونج، رداً على تمرير التشريع الذي يدعم المتظاهرين في المدينة الخاضعة للحكم الصيني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة "هوا تشان ينغ" في مؤتمر صحفي معتاد، اليوم الإثنين، أن الحكومة الصينية فرضت كذلك عقوبات على منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً على دعمها الأنشطة العنيفة والمتطرفة في هونج كونج، نقلاً عن وكالة رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، كانت الصين قد هددت باتخاذ إجراءات مضادة صارمة حال استمرار الولايات المتحدة التدخل في شؤون هونج كونج.

ويأتي هذا الغضب الصيني كرد فعل على تمرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج.

وتشهد هونج كونج تظاهرات عنيفة منذ نحو 6 أشهر، للمطالبة بالديمقراطية واعتراضاً على الأوضاع السياسية في البلاد التي تقع تحت الحكم الصيني.