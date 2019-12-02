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النشاط الصناعي في المملكة المتحدة يواصل الانكماش خلال نوفمبر

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النشاط الصناعي في المملكة المتحدة يواصل الانكماش خلال نوفمبر النشاط الصناعي في المملكة المتحدة يواصل الانكماش خلال نوفمبر

مباشر: واصل النشاط الصناعي في المملكة المتحدة الانكماش بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي وإن كانت الأرقام أفضل من التقديرات الأولية، بالتزامن مع تأجيل موعد البريكست وحالة جديدة من عدم اليقين ترقباً للانتخابات العامة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة تراجع إلى 48.9 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 49.6 نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر أوروبي سوف يسجل 48.3 نقطة خلال الشهر الماضي، وهي نفس التقديرات الأولية.

ويعني ذلك أن النشاط الصناعي في المملكة المتحدة كان دون القراءة الفاصلة بين التوسع والانكماش في الأداء خلال نوفمبر/تشرين الثاني للشهر السابع على التوالي.

وأظهرت البيانات أن الشهر الماضي شهد تراجعاً في الإنتاج الصناعي مع تسارع معدل الانخفاض بوتيرة طفيفة، وهو ما أرجعته الشركات إلى الطبيات الجديدة الأقل.

وتراجعت الطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي يعكس الظروف الأكثر صعوبة في الأسواق المحلية والخارجية.

كما تراجع معدل التوظيف في القطاع الصناعي البريطاني للشهر الثامن على التوالي، مع حقيقة أن وتيرة فقدان الوظائف كان الأكثر حدة منذ سبتمبر/أيلول 2012.

وبحلول الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.2904 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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