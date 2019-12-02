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ترامب يفرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين

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من: سالي إسماعيل

مباشر: قرر الرئيس الأمريكي دونالد استئناف فرض التعريفات الجمركية على البرازيل والأرجنتين، بعد إتهام البلدين بالتلاعب في قيمة عملاتهما المحلية.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، أن البرازيل والأرجنتين يرأسان عملية خفض هائلة لعملاتهما المحلية.

وأضاف أن هذا الأمر غير جيد بالنسبة للمزارعين الأمريكيين وبالتالي سيتم إعادة فرض التعريفات على شحنات الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدين، لتصبح سارية المفعول على الفور.

وأوضح ترامب أنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي التصرف بطريقة مماثلة حتى لا تتمكن تلك الدول من الاستفادة من الدولار الأمريكي القوي عبر تخفيض قيمة عملاتها.

وبحلول الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.05 بالمائة مسجلاً 98.319.

وأشار ترامب إلى أن هذه المسألة تجعل الأمر صعب للغاية بالنسبة للمصنعين والمزارعين في الولايات المتحدة من أجل تصدير منتجاتهم.

ووجه رسالة أخيرة إلى المركزي الأمريكي بقوله: "قم بخفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية".

ويطالب ترامب مراراً بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة كما هو الحال في أوروبا من أجل دعم الاقتصاد.

مباشر (اقتصاد)

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