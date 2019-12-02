اقتصاد تركيا يواصل التعافي خلال الربع الثالث

من: سالي إسماعيل

مباشر: يواصل اقتصاد تركيا التعافي التدريجي من الركود خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليسجل أول نمو على أساس سنوي في 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مقابل انكماش الاقتصاد بنحو 1.6 بالمائة في الربع السابق له على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا انكمش كذلك بنحو 2.3 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، ما يعني أنه شهد تراجعاً لمدة ربعين متتالين وهو التعريف الفني لمرحلة الركود الاقتصادي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط سوف ينمو بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق له.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد تركيا نما بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الثالث من هذا العام بالقراءة المعدلة موسمياً.

وأوضحت البيانات أن قطاعي الزراعة والصناعة كانا المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي في تركيا بالربع الماضي، بارتفاع 3.8 بالمائة و1.6 بالمائة على التوالي.

في حين أن قطاع الإنشاء، والذي كان بمثابة محرك رئيسي للاقتصاد التركي، يواصل ركود مع انكماش 7.8 بالمائة في الأشهر من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي في حين نمت الواردات بنحو 7.6 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وكان اقتصاد تركيا عانى من أول مرحلة ركود في عقد من الزمن بعد أزمة العملة المحلية المؤلمة والتي فقدت نحو 30 بالمائة من قيمتها في صيف عام 2018.

وقام البنك المركزي في تركيا بخفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بنسبة 10 بالمائة في العام الحالي حتى الآن ليصبح 14 بالمائة.

وتشير توقعات الحكومة إلى أن نمو الاقتصاد التركي في مجمل العام الحالي قد يبلغ 0.5 بالمائة مع هدف طموح للوصول إلى 5 بالمائة في عام 2020.

وبحلول الساعة 11:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.7597 ليرة.