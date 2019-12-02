تحليل: توقعات بأداء إيجابي لمؤشرات "تداول" بعد تحديث منهجيتها

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع عدد من المحللين بأسواق المال، انعكاس قرار السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، بتحديث منهجية مؤشراتها لإدارة وحساب مؤشرات الأوراق المالية بشكل إيجابي على حركة السوق، كما أنها ستقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية على مؤشرات تداول.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية- تداول، أمس الأحد، عن تحديث منهجية مؤشراتها لإدارة وحساب مؤشرات الأوراق المالية.

وكشفت "تداول"، أن التحديثات الجديدة، تشمل تحديث منهجية حساب الأسهم المتاحة للتداول، وتطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة، إلى جانب تطبيق حد أعلى 15 بالمائة على حساب المؤشر الرئيسي.

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ “مباشر"، إن تطبيق الحد الأعلى يعتبر من أفضل الأساليب التي تتبعها البورصات العالمية بهدف جعل مؤشراتها العامة والقطاعات تعكس الصورة الحقيقية لحركة أسعار الشركات.

وأضاف آل ثقفان، أن قرار السوق المالية جاء ليعطي المستثمر والمحلل والباحث تصوراً دقيقاً لحركة السوق والقطاع ولا يكون هناك شركة أكثر تؤثر على المؤشر بنسبة تجعله يتبع سعرها و لا يعكس حركة أسعار الشركات الأخرى.

كما لفت الثقفان إلى أن هناك شركات قد تتجاوز الحد الأعلى من تكوين المؤشر كالراجحي لذلك وضع الحد الأعلى حتى لا يكون هناك نسبة كبيرة تؤثر على المؤشر وبالتالي لا تعكس حركة أسعار باقي الشركات.

استقرار المؤشرات

وفي هذا السياق قال المحلل بأسواق المال ، قاسم العلي لـ" مباشر" إن هذا القرار إيجابي جدا للسوق، كما أنه سيحافظ على استقرار المؤشرات ويعطي دقة لحركة المؤشر العام وعدم السيطرة عليه من قبل بعض الشركات.

وأوضحت "تداول" أنه يتم حساب مؤشر السوق الرئيسية-تاسي ومؤشر السوق الموازية-نمو ومؤشرات القطاعات للسوق المالية السعودية عن طريق ضرب قيمة المؤشرات في اليوم السابق مع نسبة التغير في القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المشمولة في حساب المؤشرات.

وأوضحت أن آلية حساب المؤشرات بدون حد أعلى كالتالي: المؤشر= (مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم /مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق) × قيمة المؤشر لليوم السابق.

وبحسب "تداول" فإن منهجية حساب المؤشر تتضمن الأوراق المالية المتاحة للتداول في تداول، وسيتم استبعاد الأسهم غير الحرة المملوكة من بعض الجهات وذلك من جميع حسابات مؤشرات "تداول".

وتضم قائمة الجهات، كلا من جهة حكومية تمتلك 5 بالمائة أو أكثر في شركة مدرجة، والأسهم المقيدة (الأسهم التي لا يُسمح بتداولها خلال فترة زمنية)، والأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، والأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة (30% أو أكثر).

وقال المحلل بأسواق المال علي الجعفري لـ" مباشر" إن حساب المؤشرات في السوق السعودي يكون على حسب الأسهم الحرة وبالتالي فإن التأثير الأكبر في السوق السعودي سيكون على أسهم الراجحي وجبل عمر كما أن تلك الشركات ذات رأسمال كبير، ولها قيمة سوقية عالية.

تأثير أرامكو

وتعليقا على طرح أرامكو السعودية، قال سعد آل ثقفان إن قرار "تداول" يأتي ليواكب طرح أرامكو التي سوف يكون تأثيرها على المؤشر في بداية التداول بنحو 10 بالمائة، و مع التداولات قد ترتفع قيمتها السوقية وبالتالي نسبتها في تكوين المؤشر العام وقطاع الطاقة.

وقال قاسم العلي إن القيمة السوقية كاملة للسوق السعودي تبلغ 500 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في حالة تم إدراج كامل أرامكو في المؤشر بقيمة 1.5 تريليون دولار، سوف يؤثر في السوق بأكثر من ثلاث أضعاف، ولكن هذا القرار جاء ليقلل من تأثير أرامكو، ويتوقع أن يكون في حدود 11.5 بالمائة.

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية، خالد الحصان، في بيان، يوم الاثنين، إن الحد الأعلى للشركات بحسب الآلية الجديدة سيكون في حدود 15 بالمائة.

وتابع الحصان: "حسب ما أعلن من مستهدفات الطرح لا نرى أن أرامكو ستصل لهذا الحد، الآلية ستطبق لأرامكو أو أي شركة أخرى لتقليل الحديد من التأثير على المؤشر".

وأوضح الحصان، أن هناك إجراءات لقبول الشركة في المؤشرات العالمية، وبالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي "تاسي" وفقتا لحجم الأسهم الحرة يتم تحديد طريقة الحساب.

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