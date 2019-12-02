العراق يتوقع تمديد قرار خفض إنتاج النفط لفترة أخرى

مباشر: توقع العراق تمديد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة، لقرار خفض الإنتاج في اجتماعها المزمع في فيينا الأسبوع الحالي.

وجدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بالعراق وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، التزام العراق الكامل بقرار خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة.

وتوقع الغضبان، وفقا لبيان لوزارة النفط، تمديد قرار خفض الإنتاج لفترة أخرى يتم الاتفاق عليها، وإمكانية زيادة معدلات الخفض إلى 1.6 مليون برميل بدلا من 1.2 مليون برميل؛ خلال الاجتماع الوزاري المزمع عقده الأسبوع الحالي في فيينا.

وقال الغضبان، خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مغادرته لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، إن الاجتماع سيتضمن مراجعة التقارير والبحوث المتعلقة بالسوق النفطية، وأهم التحديات التي تواجهها من حيث وجود فائض نفطي وزيادة إنتاج النفط الصخري للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري في فيينا؛ لمراجعة قرار استمرار خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس/ آذار لعام 2020.

وأضاف وزير النفط العراقي، أنه سيتم مناقشة كذلك الصراع الاقتصادي الصيني - الأمريكي والذي يعد من العوامل الرئيسة المهمة والمؤثرة في استقرار السوق النفطية العالمية؛ لاتخاذ القرار المناسب وبما يهدف ويحقق التوازن للسوق النفطية.

وأكد الوزير، أن العراق يدعم القرار الذي يحقق أهدافه في إعادة التوازن للسوق النفطية ويؤدي الى استقرارها، مبينا أن بلاده تمتلك من المرونة والانفتاح ما يحقق التقريب في وجهات النظر للدول الأعضاء من أجل التوصل إلى قرار يهدف لتحقيق استقرار أفضل للسوق النفطية.

وأشار الغضبان، إلى أن العراق لديه مرونة عالية في تنفيذ قرار الخفض المزمع إقراره من الحقول المنتجة بالجهد الوطني، وبما لا يؤثر على إنتاج حقول جولات التراخيص، مبينا أن الوزارة استطاعت في الأيام القليلة الماضية التوصل إلى اتفاق مع الإقليم بخصوص الإنتاج النفطي والالتزام بتسليم كمية 250 ألف برميل باليوم ضمن موازنة 2020.

وتابع الوزير: "لمسنا تعاوناً جدياً في هذا الشأن وهم ملتزمون بسقف الإنتاج المحدد 450 ألف برميل باليوم".

وشدد وزير النفط العراقي، أن هذا يعزز من مصداقية العراق تجاه المنظمة وشفافية التعامل مع الكميات المنتجة من جهة، وتحقيق إيرادات إضافية للخزينة الاتحادية تسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة بعد التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل باليوم لشركة تسويق النفط سومو.

وأوضح الوزير، أن قرار الخفض الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018 حقق نسبة التزام 100 بالمائة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط، لذلك لدى وزراء النفط في دول (أوبك) وخارجها رؤية للاستمرار بهذا القرار وزيادة كميات الخفض.

ووافقت منظمة أوبك وشركائها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية تنتهي في مارس/ آذار 2020.

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