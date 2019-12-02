"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ15 يوماً

الرياض – مباشر: كشفت شركة سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ15 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو.

وقال المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لطرح أرامكو السعودية، في بيان اطلعه عليه "مباشر" اليوم الاثنين، إن قيمة طلبات المشاركة بلغت قيمتها 144.16 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 4.55 مليار سهما.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة، بحسب البيان.

وبلغت قيمة الاكتتاب في أرامكو بعد أول 12 يوماً 166.27 مليار ريال، كان من بينها 118.86 مليار ريال طلبات من المؤسسات.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهما.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول من الشهر ذاته.

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