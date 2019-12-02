"تبوك الزراعية" يرتفع بأعلى وتيرة في عامين بعد تطورات هامة

الرياض- مباشر: ارتفع سهم "تبوك الزراعية" بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى وتيرة صعود في أكثر من عامين، وذلك بعد اعلان الشركة عن تقديم ملف تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وبحلول الساعة 1:20 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنحو 5.57 بالمائة الى مستوى 7.76 ريال وهو أعلى مستوى للسهم في شهرين.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الاثنين عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وشهد السهم تداولات بنحو 3.17 مليون سهم بقيمة 24.69 مليون ريال.

وسجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنحو 0.83 بالمائة في هذه الأثناء الى مستوى 7836.48 نقطة، ليخسر نحو 64.85 نقطة، من خلال تداولات قيمتها 1.376 مليار ريال، موزعة على 51.6 مليون سهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال 46.27 بالمائة، من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.23 مليون ريال.

وقررت "تبوك الزراعية" تعيين شركة "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة، والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة نحو 208.233 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل نحو 46.3 بالمائة من رأس المال البالغ 450 مليون ريال.

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