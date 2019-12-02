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مكاسب النفط تصل لـ2.5% مع ترقب اجتماع أوبك

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مكاسب النفط تصل لـ2.5% مع ترقب اجتماع أوبك مكاسب النفط تصل لـ2.5% مع ترقب اجتماع أوبك

مباشر: صعدت النفط بنحو 2.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك وبالتزامن مع بيانات إيجابية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في وقت لاحق من الأسبوع على أن يعقبه لقاء آخر مع منتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك وذلك في اليوم التالي، وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف 2020.

ويقوم منتجو النفط المشاركون في اتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام بتقليص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس/آذار المقبل.

واستفاد الذهب الأسود من البيانات الإيجابية بشأن تعافي النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي ليسجل التحسن الشهري الثالث على التوالي.

وفي الوقت نفسه، يركز المستثمرون على التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم خاصة بعد المأزق السياسي بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 2.3 بالمائة مسجلاً 61.88 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 2.4 بالمائة مسجلاً 56.52 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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