75 مليار ريال مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية بـ10أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: ارتفعت استثمارات المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية بالسندات الحكومية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 77.63 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام 2018.

ووصلت استثمارات المصارف من السندات؛ وفقاً للبيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 434.17 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بــ 356.54 مليار ريال في الشهر المقارن من العام الماضي.

واشترت المصارف سندات حكومية بقيمة 7.21 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني، مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.69 بالمائة مقارنة بـشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية 75.25 مليار ريال خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2019؛ علماً بأنها كان تبلغ بنهاية عام 2018 نحو 358.92 مليار ريال.

وشهدت استثمارات المصارف بالمملكة نمواً خلال أكتوبر/ تشرين الثاني؛ نتيجة إصدار وزارة المالية صكوكا محلياً ضمن برنامج الحكومة السعودية، وإتمام الإصدار الدولي الثالث من الصكوك السيادية.

وبلغت قيمة الإصدار المحلي من الصكوك لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 7.265 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإصدار الدولي الثالث للصكوك السيادية 9.375 مليار ريال.

وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة في تمويل العجز بالموازنة العامة؛ وفقاً لما أعلنه مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 87.3 بالمائة من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالسعودية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2019؛ التي بلغت قيمتها الإجمالية 434.17 مليار ريال.

وفي المقابل، بلغت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في السعودية 1.507 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بــ 1.457 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.5 بالمائة.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019، رفعت المصارف في السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 25.02 بالمائة، بزيادة تعادل 74.27 مليار ريال؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

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