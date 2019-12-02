انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأقل من التوقعات

مباشر: تعافى النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 46.9 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة النهائية مقابل 45.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تتوافق مع القراءة الأولية بأن النشاط الصناعي سيسجل 46.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتمثل قراءة الـ50 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في أداء الصناعة، حيث أن أيّ قراءة أعلى هذا المستوى تشير للتوسع فيما يعني العكس انكماشاً.

وبحسب البيانات، فإن الهبوط في الطلبيات الجديدة كان أخف وطأة كما أن الإنتاج سجل وتيرة متسارعة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن فقدان الوظائف كان مستداماً على الرغم من التحسن في ثقة الشركات الصناعية، وفقاً للبيانات.

وسجل الأفضل الأداء في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي داخل اليونان (54.1 نقطة) يليه فرنسا (51.7 نقطة) فيما كانت ألمانيا الأسوأ أداءً مع انكماش أداء قطاعها الصناعي إلى 44.1 نقطة وإن كان أفضل من التقديرات الأولية البالغة 43.8 نقطة.

ويجدر الإشارة إلى انكماش النشاط الصناعي في كل من أيرلندا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا خلال الشهر الماضي مع تسجيل قراءات دون مستوى 50 نقطة.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1016 دولار.