تفاصيل منهج السعودية المُقترح لتوجيه عمل مجموعة العشرين

الرياض- مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية، عن نهجها المُقترح لتوجيه عمل مجموعة العشرين خلال العام المُقبل 2020، بعد تسلمها رسميا رئاسة المجموعة.

وذكرت المملكة، نقلا عن الموقع الإلكتروني لرئاسة السعودية مجموعة العشرين، أنها تقترح التركيز على المجالات التي يمكن لمجموعة العشرين إحداث تغيير فارق فيها وتقديم نتائج ملموسة، وذلك من خلال إعطاء الأولية للقضايا المهمة للإنسان وكوكب الأرض، والتي يمكن تحقيقها من خلال التعاون العالمي.

وأشارت إلى التعاون لإيجاد توافق حول القضايا الملحة، والمشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين والدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية.

ودعت السعودية إلى تبني منظور تطلعي مستدام يركز على النتائج، والتحضير للسياسات للمدى البعيد وعدم الاكتفاء بالخطط قصيرة المدى، والاستعداد بشكل كامل لاتخاذ تدابير وقائية ومعالجة عواقب أي صدمات غير متوقعة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقالت المملكة إنه بناءً على إنجازات الرئاسات السابقة، ستقود السعودية رئاستها لمجموعة العشرين تحت الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وسيُركز عمل مجموعة العشرين على 3 محاور هي تمكين الإنسان الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

وتتمثل تفاصيل المحاور كالتالي:

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