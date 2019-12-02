مؤسسة الحبوب السعودية تؤكد اقتراب تخصيص قطاع المطاحن

الرياض – مباشر: عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جلسته رقم (187) لاستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

واستعرض المجلس، وفقاً لبيان للمؤسسة اليوم الاثنين، استراتيجية المؤسسة وآخر مستجدات برنامج تخصيص قطاع المطاحن، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بكميات القمح والشعير المستوردة، وتقييم مشتريات القمح المحلي في موسمه الأول.

وتم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للمؤسسة لعام 1439/1440هــ، إضافة الى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

وفي هذا السياق، قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحبوب بالمملكة، إن استراتيجية المؤسسة ستغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة، وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها.

وأضاف عبدالرحمن الفضلي، أنه فيما يخص برنامج تخصيص قطاع المطاحن فإنه في مراحله الأخيرة.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، في 28 يوليو/ تموز الماضي، عن انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.

وتابع الفضلي: "نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات الدولة لتحقيق النجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام، والذي توليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية كبرى".

ومن جانبه، أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة استلمت خلال الموسم الأول للقمح المحلي لهذا العام كمية 202.15 ألف طن، من 930 مزارعاً ومن خلال 8 من فروعها بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم استيراد 3.36 مليون طن من القمح، وكمية 5.29 مليون طن من الشعير؛ وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من هاتين السلعتين الهامتين.

ترشيحات:

بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

كلمة الملك سلمان بمناسبة استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين

الزياني: الملك سلمان يترأس القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر

مسؤول سعودي: 7.5 ألف منشأة تسترد الرسوم الحكومية

الاستثمار السعودية: إصدار 809 تراخيص بنهاية الربع الثالث 2019

166 مليار ريال حصيلة اكتتاب أرامكو خلال 12 يوماً

شركة أبحاث تتوقع تمديد "أوبك" خفض إنتاج النفط الأسبوع الحالي

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ27.8 مليار دولار في 10 أشهر

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يتراجع للشهر السادس