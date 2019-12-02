تقرير: توقعات بارتفاع مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية باكتمال طرح أرامكو

الرياض – مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار، حدوث زيادة كبيرة في مشتريات الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول؛ سواء عبر اتفاقيات المبادلة أو المستثمرين الأجانب المؤهلين؛ وذلك مع اكتمال الاكتتاب في شركة أرامكو، والذي تبلغ قيمته 25.6 مليار دولار (96 مليار ريال) في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وانتهي اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية، في 28 نوفمبر/ تشرين الماضي، بإجمالي عدد مستثمرين أفراد نحو 4.9 مليون،اكتتبوا في 1.482 مليار سهم بقيمة إجمالية 47.4 مليار ريال، في حين يستمر اكتتاب المؤسسات حتى الـ 4 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع "مباشر" على نسخه منه، إن إجمالي التدفقات الواردة إلى المملكة بلغ 24.5 مليار دولار (91 مليار ريال) من بداية العام 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وواصل المستثمرون الأجانب تعزيز مراكز بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال العام الحالي 2019؛ وسط ارتفاع صافي المشتريات بشكل ملحوظ وتطوير ملكيتهم بأكثر من 100 بالمائة.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، قفز صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية بنسبة 3200.6 بالمائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019 (تضاعفت بأكثر من 32 مرة خلال عام)، بزيادة تعادل 84.26 مليار ريال (22.47 مليار دولار) بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت جدوى للاستثمار، أن أداء المؤشر العام للبورصة السعودية- تاسي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كان جيدا؛ مع ارتفاعه بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري؛ بدعم من الأرباح الصافية للشركات حلال الربع الثالث والتي جاءت أعلى من المتوقع في بعض القطاعات كالبنوك، مما ساعد على رفع المؤشر.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن أداء "تاسي" بالمقارنة ببقية الأسواق كان أفضل من معظم مؤشرات أسواق المنطقة، مبينة أن أداء القطاعات كان مختلطا في الشهر الماضي، لكنه جاء متماشيا مع الأداء الكلي للمؤشر العام للسوق.

ترشيحات:

محللون: توقعات بانخفاض السيولة بالسوق السعودي حتى انتهاء اكتتاب أرامكو

23.2 مليار دولار مشتريات صافية للأجانب بالسوق السعودي بـ11 شهراً

"تداول": الأجانب المؤهلون يسجلون 1.32 مليار ريال صافي مشتريات بأسبوع

"تداول" تُعلن تحديث منهجية حساب مؤشراتها