أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية

الكويت - مباشر: تسلم أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوة حضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب كونا، قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، بتسليم الرسالة الخطية من خادم الحرمين الشريفين إلى أمير الكويت صباح اليوم الاثنين، في قصر بيان بدولة الكويت.

واطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمُزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في 10 ديسمبر/كانون أول الجاري.

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