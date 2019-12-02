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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية وشهادة لاجارد

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية وشهادة لاجارد الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب بيانات اقتصادية وشهادة لاجارد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب بيانات اقتصادية هامة بالإضافة إلى شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة أمام البرلمان.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات صينية اليوم تحسن مفاجئ في النشاط الصناعي في إشارة إيجابية على وضع ثاني أكبر عالمياً.

كما يولي المستثمرين اهتماماً خاصاً لشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريسيتين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي اليوم.

ويراقب المستثمرون كذلك تطورات الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تدهور العلاقات السياسية بين البلدين في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 408.6 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 7374.1 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني زيادة بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 13274.4 نقطة كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 5921.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1019 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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