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المدير التنفيذي لـ"تداول" يعلق على تحديث منهجية المؤشرات

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المدير التنفيذي لـ"تداول" يعلق على تحديث منهجية المؤشرات المدير التنفيذي لـ"تداول" يعلق على تحديث منهجية المؤشرات

الرياض ـ مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، إن تحديث منهجية المؤشرات، يهدف إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات.

وأضاف خالد بن عبد الله الحصان، وفقاً لبيان من "تداول"، أن هذه التحديثات سوف تعكس صورة أكثر دقة لحركة السوق وتعزّز الإفصاحات المالية والشفافية، وتقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية على مؤشرات تداول.

وتابع الحصان: "بإمكان المشاركين في السوق معرفة مستوى أداء السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة حول مؤشراتنا".

وأضاف: "وصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية حتى الآن 203 شركات بمتوسط قيمة سوقية للشركات يبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) وإجمالي قيمة سوقية يزيد عن 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)".

وقال المدير التنفيذي لـ"تداول" إن سوقاً بهذا الحجم تستوجب اعتماد مؤشرات متوازنة ودقيقة.

كما أوضح أن هذه التحديثات ستكون نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019م بالتزامن مع الصيانة الربع سنوية للمؤشرات، باستثناء آلية الانضمام السريع إلى المؤشر والتي ستكون نافذة من تاريخه.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية- تداول، أمس الأحد، عن تحديث منهجية مؤشراتها لإدارة وحساب مؤشرات الأوراق المالية.

وكشفت "تداول"، أن التحديثات الجديدة، تشمل تحديث منهجية حساب الأسهم المتاحة للتداول، وتطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة، إلى جانب تطبيق حد أعلى 15% على حساب المؤشر الرئيسي.

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