شركة أبحاث تتوقع تمديد "أوبك" خفض إنتاج النفط الأسبوع الحالي

الرياض – مباشر: توقعت جدوى للاستثمار تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +" إلى ما بعد تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي المقرر له في مارس/ آذار 2020.

وتوقعت شركة الأبحاث، في تقريراطلع "مباشر" على نسخه منه، أن يتم اتخاذ قرار تمديد خفض الإنتاج خلال اجتماع المنتجين من أوبك وخارجها خلال الاجتماع المزمع الأسبوع الحالي.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن المنظمة وحلفاءها لم يستبعدوا خفض عميق لإنتاج الخام خلال الاجتماع المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري في فيينا؛ لمراجعة قرار استمرار خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس/ آذار لعام 2020.

ووافقت منظمة أوبك وشركائها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية تنتهي في مارس/ آذار 2020.

وعلى مستوى أسعار النفط عالميا، أشارت شركة الأبحاث في تقريرها، إلى أن أسعار كل من خام برنت وخام غرب تكساس ارتفعت بنسبة 6 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري؛ بفضل زيادة التفاؤل حول إمكانية عقد الولايات المتحدة الأمريكية والصين صفقة بشأن النزاع التجاري بينهما.

وأضافت، أن أسواق أسعار النفط استفادت من توقعات السوق بتمديد أوبك وشركائها اتفاقية إنتاج النفط لدى اجتماعهم خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت جدوى للأبحاث، في تقريرها، إلى أن في حالة عدم وجود اتفاق تجاري أو إبرام اتفاق لا يتسق مع توقعات السوق ربما يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن السوق لا يزال يعاني من فائض في المعروض، إضافة إلى ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

النفط السعودي

وفي الشأن السعودي، قالت جدوى للاستثمار، إنها تتوقع حدوث تغييرا محدودا في إنتاج النفط السعودي على أساس سنوي خلال عام 2020، لافتة إلى أن متوسط الإنتاج من بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغ نحو 9.8 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب انقطاع مؤقت لجزء من الإنتاج في شهر سبتمبر/ أيلول بعد تعرض منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو لهجمات إرهابية من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتوقعت جدوى للاستثمار، أن تبقى صادرات المملكة من النفط الخام قريبة من المستويات الحالية في العام المقبل؛ علما بأن متوسط الصادرات خلال العام 2019 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول بلغت نحو 7 ملايين برميل يوميا.

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