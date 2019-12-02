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الذهب يتراجع عالمياً ليفقد 8 دولارات بعد بيانات الصين الإيجابية

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الذهب يتراجع عالمياً ليفقد 8 دولارات بعد بيانات الصين الإيجابية الذهب يتراجع عالمياً ليفقد 8 دولارات بعد بيانات الصين الإيجابية

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن الأصفر حوالي 8 دولارات من قيمته مع إشارات إيجابية بشأن ثاني أكبر في العالم.

وتأتي الخسائر في المعدن الأصفر مع تحسن مفاجئ في النشاط الصناعي للصين خلال الشهر الماضي والذي أعطى المستثمرين تفاؤلاً بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

واتجه المستثمرون بذلك صوب الأصول الخطرة بعد أن كان الذهب ملاذهم الآمن في أعقاب عدم اليقين التجاري الذي أصاب الجميع على خلفية توتر العلاقات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والإنفاق على البناء في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.90 دولار ليهبط إلى 1464.80 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.82 دولار مسجلاً 1457.16 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 98.310.

مباشر (اقتصاد)

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