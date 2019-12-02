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إنفوجرافيك..ضم الطروحات الكبيرة وحد أعلى 15% بالمنهجية الجديد لمؤشرات "تداول"

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الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية "تداول"، عن تحديث منهجية مؤشراتها لإدارة وحساب مؤشرات الأوراق المالية.

وكشفت "تداول"، عن تفاصيل التحديثات الجديدة، التي تشمل تحديث منهجية حساب الأسهم المتاحة للتداول، وتطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة، إلى جانب تطبيق حد أعلى 15% على حساب المؤشر الرئيسي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي أعدته "تداول"، أهم التحديثات بالمنهجية الجديدة

ترشيحات:

"تداول" تُعلن تحديث منهجية حساب مؤشراتها

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