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السوق السعودي يعاود خسائره في مستهل التعاملات

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السوق السعودي يعاود خسائره في مستهل التعاملات السوق السعودي يعاود خسائره في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الاثنين على تراجع هامشي، ليعاود خسائره، متأثراً بتراجع قطاعي البنوك والاتصالات.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام تراجعاً نسبته 0.12 بالمائة إلى مستوى 7892.27 نقطة، ليفقد نحو 10.26 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم نحو 15.155 مليون سهم بقيمة 349.89 مليون ريال موزعة على 17.87 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات سهم المتحدة للتأمين بنسبة 1.09 بالمائة، وتلاه سهم مجموعة صافولا بنحو 1.08 بالمائة، كما انخفض أداء سهم ساب تكافل بنسبة 0.97 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 6.79 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 4.48 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم معدنية بنسبة 3.47 نقطة.

وتصدر التداولات سهم الراجحي بنحو 109.64 مليون ريال، فيما كان سهم تبوك الزراعية الأنشط من حيث الحجم بنحو 1.97 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر "الطاقة" المكاسب بارتفاع بلغ نحو 1 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68 بالمائة، وصعد "البنوك" نحو 0.30 بالمائة.

وتوقع محللون لـ "مباشر" أن تستمر مستويات السيولة بالسوق السعودي في مستوياتها المنخفضة خلال الجلسات المقبلة، وذلك حتى الانتهاء بشكل نهائي من الاكتتاب في شركة الزيت العربية "أرامكو".

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني: إنه من المتوقع أن يستمر السوق في انخفاض مستويات السيولة في الجلسات الأخيرة رغم ارتفاع المؤشر، ولكن يهمنا أن تتجاوز السيولة مستويات الـ 3 مليارات. 

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تدني السيولة لأقل مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

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