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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بأكبر وتيرة في شهر

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بأكبر وتيرة في شهر الأسهم اليابانية ترتفع بالختام بأكبر وتيرة في شهر

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في شهر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية تحسن النشاط الصناعي في الصين مع تحسن الطلب المحلي.

واستفادت أسواق الأسهم اليابانية من بيانات النشاط الصناعي لثاني أكبر عالمياً والتحسن المفاجئ في القطاع والتي تشير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين بدأت في دعم النمو.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 بالمائة أو ما يعادل 235 نقطة ليصل إلى 23529.5 نقطة.

وقاد المكاسب في المؤشر الياباني اليوم قطاعي الاستهلاك التكميلي وأسهم الشركات الصناعية.

وتصل مكاسب مؤشر نيكي في العام الحالي حتى الآن إلى 16.38 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنسبة 0.9 بالمائة ليغلق عند مستوى 1714.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل الدولار 109.63 ين، بعد أن سجل 109.73 ين في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى في 6 أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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