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تحسن مفاجئ للنشاط الصناعي في الصين خلال نوفمبر

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تحسن مفاجئ للنشاط الصناعي في الصين خلال نوفمبر تحسن مفاجئ للنشاط الصناعي في الصين خلال نوفمبر

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي، مسجلاً أفضل وتيرة تحسن في الأداء في حوالي ثلاثة أعوام.

وأظهرت بيانات مشتركة صادرة عن مؤسستي ماركت وكاسين، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع من 51.7 نقطة في شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 51.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر بالعالم سوف يتراجع إلى 51.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وكانت قراءة الشهر الماضي هي الأفضل منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

وبحسب البيانات،، فإن التوظيف في الشركات الصناعية الصينية كان مستقراً على نطاق واسع في نوفمبر/تشرين الثاني بعد 7 أشهر على التوالي من الهبوط، في إشارة لتحسن ظروف التشغيل بشكل عام للشهر الرابع على التوالي

وأظهرت بيانات الأسعار أن الضغوط التضخمية بشكل عام ظلت ضعيفة مع ارتفاع طفيف في متوسط أعباء التكاليف.

وأشارت البيانات إلى أن مزيداً من التحسن المعتدل في قوة القطاع الصناعي الصيني ساهم في زيادات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وتعني قراءة المؤشر أعلى 50 نقطة توسعاً في النشاط في حين أن أيّ قراءة أدنى هذا الحد الفاصل تشير إلى انكماش.

وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية والصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، أشارت إلى تسجيل المؤشر 50.2 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 49.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له عند أدنى مستوياته منذ مارس/آذار.

وبحلول الساعة 7:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.0328 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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