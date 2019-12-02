محللون: توقعات بانخفاض السيولة بالسوق السعودي حتى انتهاء اكتتاب أرامكو

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: توقع محللون لـ "مباشر" أن تستمر مستويات السيولة بالسوق السعودي في مستوياتها المنخفضة خلال الجلسات المقبلة، وذلك حتى الانتهاء بشكل نهائي من الاكتتاب في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني: إنه من المتوقع أن يستمر السوق في انخفاض مستويات السيولة في الجلسات الأخيرة رغم ارتفاع المؤشر، ولكن يهمنا أن تتجاوز السيولة مستويات الـ 3 مليارات.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تدني السيولة لأقل مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعاً 0.55 بالمائة، بمكاسب بلغت 42.87 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,901.93 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 1.64 مليار ريال (أقل سيولة منذ جلسة الأول من يناير/كانون الثاني 2019)، مقابل نحو 2.1 مليار ريال بنهاية جلسة الخميس الماضي.

من الناحية الفنية، أضاف الميموني أن السوق لا يزال متماسكاً عند مستويات 7832 نقطة، والإغلاق فوقها أعطى دلالة أنه سوف يستهدف منطقة الـ 7963 نقطة.

وتابع: "في ظل الحركة الفنية الحالية للمؤشر يعتبر الأمر إيجابياً، ولكن تراجع السيولة إلى هذه المستويات قد يدفع مزيد من المتداولين للترقب والحذر خاصة مع ترقب انتظار أوبك +2 المترقب في 4 و5 ديسمبر/كانون الثاني الحالي حول مناقشة خفض الإنتاج؛ مما قد يشكل عملية ترقب وحذر لدى المتداولين".

وأضاف الميموني أن المهم للمؤشر من الناحية الفنية هو عدم كسر مستويات 7874 نقطة حتى لا يتغير الاتجاه الصاعد على المستويات المتوسطة.

كما لفت إلى أن السوق أيضاً ينتظر الانتهاء من اكتتاب أرامكو بشكل نهائي؛ والمتبقي عليه 4 أيام فقط، ومعرفة ما هي المؤسسات المالية والشركات التي قامت بالاستثمار في أرامكو، بعدها سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب ومنها سيتم إعادة التقييم لهذا الاستثمار.

وقال المحلل بأسواق المال قاسم العلي: إن هناك عدة عوامل دفعت السوق السعودي لحالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي منها ترقب وانتظار لنتائج الشركات المدرجة للربع الرابع، إضافة إلى انتظار الانتهاء من إدراج أرامكو الذي من المتوقع أن يجذب سيولة جديدة للسوق.

وأوضح العلي لـ "مباشر" أن هناك تحديثاً لقائمة الأسهم بالأسواق الناشئة في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف العلي أنه من المتوقع أن يتم إضافة سهم أرامكو إذا تم إدراجه قبل يوم 12 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أنه سوف يؤدي إلى دخول سيولة تقدر بـ 15 مليار ريال.

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر" إن السوق السعودي استهل تداولات الأسبوع، وشهر ديسمبر بعد ارتفاع شهري بقرابة 3.5 بالمائة على تراجع طفيف.

وأضاف آل ثقفان: أن انتهاء اكتتاب أرامكو بالنسبة للأفراد الذي أثر في تداولات الاثنين والثلاثاء الماضي كان له تأثير على سيولة السوق في الجلسات الماضية؛ مما أثر على انخفاض أسبوعي بمقدار 2.5 بالمائة، ومع زوال الأخبار المؤثرة على السوق، فالمتوقع أن يتداول بشكل أفقي مع سيولة ضعيفة قرابة 2 مليار ريال كما تعودنا في الأسابيع الماضية.

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