محللون: توقعات بانخفاض السيولة بالسوق السعودي حتى انتهاء اكتتاب "أرامكو"

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع محللون لـ "مباشر" أن تستمر مستويات السيولة بالسوق السعودي في مستوياتها المنخفضة خلال الجلسات المقبلة وذلك حتى الانتهاء بشكل نهائي من الاكتتاب في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني إنه من المتوقع أن يستمر السوق في انخفاض مستويات السيولة في الجلسات الأخيرة رغم ارتفاع المؤشر، ولكن يهمنا أن تتجاوز السيولة مستويات الـ 3 مليار.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تدني السيولة لأقل مستوياتها منذ يناير / كانون الثاني الماضي.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعا 0.55 بالمائة، بمكاسب بلغت 42.87 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,901.93 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 1.64 مليار ريال (أقل سيولة منذ جلسة الأول من يناير / كانون الثاني 2019)، مقابل نحو 2.1 مليار ريال بنهاية جلسة الخميس الماضي.

من الناحية الفنية أضاف الميموني إن السوق لايزال متماسك عند مستويات 7832 نقطة والاغلاق فوقها أعطى دلالة أنه سوف يستهدف منطقة الـ 7963 نقطة.

وتابع: "في ظل الحركة الفنية الحالية للمؤشر يعتبر الأمر ايجابي، ولكن تراجع السيولة الى هذه المستويات قد يدفع مزيد من المتداولين للترقب والحذر خاصة مع ترقب انتظار أوبك +2 المترقب في 4 و5 ديسمبر / كانون الثاني الحالي حول مناقشة خفض الانتاج مما قد يشكل عملية ترقب وحذر لدى المتداولين".

وأضاف الميموني أن المهم للمؤشر من الناحية الفنية هو عدم كسر مستويات 7874 نقطة حتى لا يتغير الاتجاه الصاعد على المستويات المتوسطة.

كما لفت الى أن السوق أيضاَ ينتظر الإنتهاء من اكتتاب ارامكو بشكل نهائي؛ والمتبقي عليه 4 أيام فقط، ومعرفة ماهي المؤسسات المالية والشركات التي قامت بالاستثمار في أرامكو، بعدها سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب ومنها سيتم إعادة التقييم لهذا الاستثمار .

وقال المحلل بأسواق المال قاسم العلي إن هناك عدة عوامل دفعت السوق السعودي لحالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي منها ترقب وانتظار لنتائج الشركات المدرجة للربع الرابع، اضافة الى انتظار الانتهاء من إدارج أرامكو والذي من المتوقع أن يجذب سيولة جديدة للسوق.

وأوضح العلي لـ "مباشر" أن هناك تحديث لقائمة الاسهم بالأسواق الناشئة في 17 ديسيمبر/ كانون الأول.

وأضاف العلي أنه من المتوقع أن يتم إضافة سهم ارامكو اذا تم ادراجه قبل يوم 12 من الشهر نفسه ، مشيرا الى أنه سوف يؤدي الى دخول سيوله تقدر بـ 15 مليار ريال.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر" إن السوق السعودي استهل تداولات الاسبوع و شهر ديسمبر بعد ارتفاع شهري بقرابة 3.5 بالمائة على تراجع طفيف .

وأضاف آل ثقفان أن إنتهاء اكتتاب أرامكو بالنسبة للأفراد الذي أثر في تداولات الاثنين و الثلاثاء الماضي كان له تأثيراً على سيولة السوق في الجلسات الماضية، مما اثر على انخفاض اسبوعي بمقدار 2.5 بالمائة و مع زوال الاخبار المؤثرة على السوق فالمتوقع ان يتداول بشكل أفقي مع سيولة ضعيفة قرابة 2 مليار ريال كما تعودنا في الأسابيع الماضية .

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