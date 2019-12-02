الصناعات الكهربائية تنهي المرحلة الأولى من شراء أسهم حوافز الموظفين

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه تم شراء 187.13 ألف سهم من أسهم الشركة، بمتوسط سعر بلغ 14.41 ريال، لتصل قيمة الأسهم المشتراة إلى نحو 2.7 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لهذه العملية.

وبينت الشركة، أن عملية شراء الأسهم، جاءت بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت اجتماعها في أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بقيمة 105.08 ألف ريال.

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