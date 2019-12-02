تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن إتمام المرحلة الأولى من شراء الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الصناعات الكهربائية أنه في تاريخ 1/12/2019 تم الانتهاء من (المرحلة الأولى) من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد بتاريخ 24/4/2019م والذي تم نشر نتائجه في موقع تداول بتاريخ 25/4/2019م، تاريخ اعلان موافقة الجمعية على عملية الشراء على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-20 الموافق 2019-04-25 فترة الشراء سنة من تاريخ موافقة الجمعية عدد الأسهم المشتراة 187133 قيمة الأسهم المشتراة 2.697 مليون ريال متوسط سعر الشراء للسهم 14.41 معلومات اضافية وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الصناعات الكهربائية حتى الآن بـ ( 187.133) سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين .

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لهذه العملية.