أرباح "التطويرية الغذائية" ترتفع 7% بالربع الثالث لزيادة المبيعات

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، بالربع الثالث من 2019، ارتفاع صافي الأرباح 6.67 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 2.46 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 29.2 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 6.16 مليون ريال، مقابل 6.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 2.73 بالمائة.

وهبطت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 16.57 بالمائة، إلى 2.24 مليون ريال، مقابل 2.69 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتم إدراج شركة الأعمال التطويرية الغذائية بالسوق الموازي "نمو" مع انطلاق السوق في 26 فبراير / شباط 2017.

ترشيحات:

مساهمو "التطويرية الغذائية" يقرون زيادة رأس المال لـ25 مليون ريال

"التطويرية الغذائية" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على علامة تجارية عالمية

"تداول" تُعلن تحديث منهجية حساب مؤشراتها

64 مليار ريال تمويلات السعوديين لشراء مسكن جديد..والنصيب الأكبر لـ"الفلل"

بالصور.. الملك سلمان يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

إنفوجرافيك.. الإسكان السعودية توضح أهم إنجازاتها في عهد الملك سلمان