"وقت اللياقة" تقرر توزيع 50 هللة للسهم عن الربع الثالث

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019 بواقع 0.497 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الإثنين، أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة ستكون لمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 8 ديسمبر / كانون الأول الجاري والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في سبتمبر / أيلول الماضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019م، بقيمة 26.45 مليون ريال، يتم توزيعها على 52.38 مليون سهم.

وتراجعت أرباح شركة لجام للرياضة 9.2 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، إلى 48.81 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 53.76 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، ارتفاع صافي الأرباح 9.3 بالمائة، إلى نحو 138 مليون ريال، مقابل 126.23 مليون ريال لنفس الفترة من 2018.

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