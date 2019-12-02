"تبوك الزراعية" تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها لهيئة السوق السعودية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال 46.27 بالمائة، من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.23 مليون ريال.

وقررت "تبوك الزراعية" تعيين شركة "وساطة كابيتال" مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة، والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة نحو 208.233 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل نحو 46.3 بالمائة من رأس المال البالغ 450 مليون ريال.

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