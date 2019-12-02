إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2019م

بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" في قراره الصادر يوم الأحد 04-04-1441هـ الموافق 01-12-2019م بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء على النتائج المالية الإيجابية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019م ، على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-04 الموافق 2019-12-01 اجمالي المبلغ الموزع 26,029,222 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 حصة السهم من التوزيع 0.4969 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 4.97 تاريخ الأحقية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 08-12-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. تاريخ التوزيع 2019-12-19 معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)