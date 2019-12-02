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إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2019م

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إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2019م إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" في قراره الصادر يوم الأحد 04-04-1441هـ الموافق 01-12-2019م بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء على النتائج المالية الإيجابية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019م ، على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-04 الموافق 2019-12-01 اجمالي المبلغ الموزع 26,029,222 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 حصة السهم من التوزيع 0.4969 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 4.97 تاريخ الأحقية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 08-12-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. تاريخ التوزيع 2019-12-19 معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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