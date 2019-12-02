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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة لصناعة الورق على موقع تداول بتاريخ 06-03-1441 هـ الموافق 03-11-2019 م عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بناءً على طلب اثنين من المساهمين عزل أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على انتخاب مجلس جديد والتي تبدأ عضويته في حال تم الموافقة على العزل. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-06 الموافق 2019-11-03 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة عن تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ 03-01-2020م الموافق 08-05-1441هـ. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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