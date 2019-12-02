اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-09-30 ( تسعة أشهر )

البند الأول : بلغ صافي الإيرادات للربع الثالث لعام 2019م (37،066،864 ريال) مقارنة بالربع المماثل في العام السابق (28،688،636 ريال) بارتفاع بنسبة (29.2 %) عن فترة المقارنة في العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م مبلغ 6،164،901 ريال مقارنةً بمبلغ 6،337،999 ريال في الفترة المقارنه 2018م (9 شهور الأولي حتى 30/09/2018م) بنقص مبلغ 173،098 ريال وبنسبة 2.7 %

- البند الثاني : إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للربع الثالث لعام 2019م بتاريخ30/09/2019م مبلغ (36،455،711 ريال) وذلك مقارنة بالربع المماثل في العام السابق بتاريخ 30/09/2018م مبلغ (27،827،308 ريال) بارتفاع بنسبة (31%) عن الفترة المقارنه.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الحالي 0.985 ريال للسهم وذلك بسبب زيادة عدد الاسهم القائمة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة حسب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في 9 سبتمبر 2019م والتي اقرت توزيع سهم مجاني لكل سهم قائم، بحيث اصبح عدد الاسهم القائمة 2.5 مليون سهم وذلك في نهاية الربع الحالي 30 سبتمبر 2019 مقابل 1.25 مليون سهم للربع المماثل من العام السابق حيث كانت ربحية السهم مبلغ 1.85 ريال للسهم. (تظهر ربحية السهم في القوائم المالية على اساس عدد الاسهم 1.25 مليون سهم وذلك حتى استكمال تعديل النظام الاساسي والسجل التجاري للشركة).

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م مبلغ 2.465 ريال وذلك بسبب زيادة عدد الاسهم القائمة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة حسب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في 9 سبتمبر 2019م والتي اقرت توزيع سهم مجاني لكل سهم قائم، بحيث اصبح عدد الاسهم القائمة 2.5 مليون سهم وذلك في نهاية الفترة الحالية 30 سبتمبر 2019 مقابل 1.25 مليون سهم للفترة المماثله من العام السابق 2018م (9 شهور الأولي حتى 30/09/2018م) حيث كانت ربحية السهم مبلغ 5.07 ريال للسهم. (تظهر ربحية السهم في القوائم المالية على اساس عدد الاسهم 1.25 مليون سهم وذلك حتى استكمال تعديل النظام الاساسي والسجل التجاري للشركة).