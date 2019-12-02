إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية المنشور على موقع تداول بتاريخ 11-11-2019م الموافق 14-3-1441هـ بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة. تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-04-04 الموافق 2019-12-01 موضوع الطلب تود شركة تبوك للتنمية الزراعية إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت يوم الأحد 1 ديسمبر 2019م الموافق 4 ربيع الاخر 1441هـ ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-14 الموافق 2019-11-11 معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذ الخصوص حال توفرها.
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