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تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة

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تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة
تفاصيل الإعلان تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 01/04/1440هـ الموافق 28/11/2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 89/9119 على تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق بن صالح الدريعان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 03/09/2019م عن الدورة الحالية للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 08/08/2019م وتنتهي بتاريخ 07/08/2022م، والجدير بالذكر أن الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الإلكترونية بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل عدة عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى

مباشر (اقتصاد)

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