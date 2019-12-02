تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة

تفاصيل الإعلان تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 01/04/1440هـ الموافق 28/11/2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 89/9119 على تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق بن صالح الدريعان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 03/09/2019م عن الدورة الحالية للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 08/08/2019م وتنتهي بتاريخ 07/08/2022م، والجدير بالذكر أن الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الإلكترونية بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل عدة عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى

مباشر (اقتصاد)