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بالفيديو : جرحى من المدنيين في تفجير جديد في تل أبيض السورية

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بالفيديو : جرحى من المدنيين في تفجير جديد في تل أبيض السورية بالفيديو : جرحى من المدنيين في تفجير جديد في تل أبيض السورية

جي بي سي نيوز :- أصيب مدنيون، السبت، جراء تفجير سيارة مفخخة في تل أبيض شمالي سوريا، في حادث جديد يهز المدينة التي تقع تحت سيطرة قوات عملية "نبع السلام" التركية.

وقال شهود عيان، إن خمسة أصيبوا جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية "عين العروس" الواقعة في ريف المدينة الجنوبي، على الحدود التركية.

وفي وقت سابق السبت، أصيب أربعة مدنيين جراء تفجير بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي البلاد.

وتشهد المدينة باستمرار هجمات مماثلة من الوحدات الكردية وقوات "قسد" بسبب طردهما من المدينة بعد انطلاق عملية نبع السلام في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسبق أن اتهم وزير الإدارة المحلية في المؤقتة، محمد سعيد سليمان، في حديثه لـ"عربي21"، الوحدات الكردية بتنفيذ تلك الهجمات، رغم عدم إعلان الأخيرة مسؤوليتها عنها.

وأكد: "أيا كان حجم الإرهاب الذي ينتج عن هذه التفجيرات وأثره على الناس، فهو لا يقارب الإرهاب الذي تفرضه هذه المليشيات (الوحدات الكردية) في المناطق الخاضعة لسيطرتها",وفق عربي 21.

وأرجع "سليمان" تكرار حدوث الاختراقات إلى وجود "خلايا نائمة" للوحدات الكردية في المنطقة، فضلا عن استمرار تواجد عناصر لها في مناطق محيطة بكل من تل أبيض ورأس العين.

 

جي بي سي نيوز

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