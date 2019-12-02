بالفيديو ..عمان : القبض على شخص سلم طفله سلاحا ناريا لاطلاق النار في الشارع

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت اليوم للعاملين في الامن الوقائي حول قيام احد الاشخاص بتسليم سلاح ناري (مسدس) لطفله؛ ليقوم باطلاق عيارات نارية في الهواء معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر وهو ما أكده مقطع فيديو تم الحصول عليه للطفل وهو يقوم باطلاق العيارات النارية من على ظهر مركبة والده .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال متابعة تلك المعلومات جرى القاء القبض على ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باعطاء طفله سلاح ناري والسماح له باطلاق عيارات نارية من على ظهر المركبة اثناء وجودهما في منطقة مرج الحمام في العاصمة وتم ضبط السلاح الناري وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الشخص .

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