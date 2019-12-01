قتلى بمواجهات في إدلب واشتباكات مع "قسد" بريف حلب

جي بي سي نيوز :- شهدت الأراضي السورية، منتصف ليلة السبت، اندلاع مواجهات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام بريف إدلب، إضافة إلى اشتباكات أخرى بين الجيش الوطني السوري المعارض والوحدات الكردية المسلحة بريف حلب الشمالي.

وأسفرت المواجهات التي اندلعت بين فصائل المعارضة وقوات النظام في قرية تل الدم بريف إدلب الجنوبي الشرقي عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لأسر عنصر من قبل الفصائل، بحسب ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن قوات النظام حاولت التقدم على محور تل الدم، لكن فصائل المعارضة تمكنت من صد الهجوم.

وعقب هجوم النظام، بدأت قوى المعارضة، السبت، بشن هجوم معاكس على مناطق تقدمت إليها قوات النظام في الآونة الأخيرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ترافقت مع اندلاع اشتباكات على محاور إعجاز والمشيرفة وأم الخلاخيل، وسط قصف مكثف تنفذه الفصائل على مواقع قوات النظام في المنطقة.

ولفت المرصد أيضا إلى أن "4 مقاتلين من فصائل المعارضة لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات مع قوات النظام بعد منتصف الليلة الماضية على محور تل الدم جنوب شرق إدلب".

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني السوري المعارض والقوات الكردية "قسد" بمحاور ريف حلب الشمالي، وتركزت الاشتباكات على محوري كفر خاشر و كفركلبين,وفق عربي 21.

وذكر المرصد السوري أن القوات الكردية قصفت بأكثر من 15 قذيفة مناطق في مدينة إعزاز ومحيطها بعد منتصف الليل، فيما قصفت القوات التركية أماكن في العلقمية وكفر أنطون ومطار منغ الخاضعة لسيطرة "قسد".