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وزير يكشف حجم المسحوبات الدولارية من بنوك لبنان منذ سبتمبر

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وزير يكشف حجم المسحوبات الدولارية من بنوك لبنان منذ سبتمبر وزير يكشف حجم المسحوبات الدولارية من بنوك لبنان منذ سبتمبر

مباشر: كشف وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسن مراد، اليوم الأحد، عن سحب 4 مليارات دولار من مصارف البلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت قناة العربية في خبر عاجل مساء اليوم، عن وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية، أن "المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي، الشح في السيولة وغلاء المواد الاستهلاكية".

وتساءل مراد بحسب القناة: "ألا يستوجب الوضع اجتماعات استثنائية للحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تُسهم في توفير الحد الأدنى من الحلول للأزمة المالية - الاقتصادية التي بلغت ذروتها".

وتأتي تصريحات وزير الدولة اللبناني بشأن مسحوبات العملة الأجنبية من المصارف المحلية وسط إجراءات تقييدية من المصرف المركزي، على خلفية شح الدولار، في الوقت الذي تنتشر الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن منذ أكثر من 5 أسابيع.

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