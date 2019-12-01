الخارجية الكويتية: 100مؤتمر على مدار رئاسة السعودية لقمة الـ20 الاقتصادية

مباشر: أكد نائب وزیر الخارجیة الكویتي، اعتزاز وفخر بلاده برئاسة السعودية لمجموعة قمة الـ20 الاقتصادية، لما أعدته من مؤتمرات بلغ عددها 100 على مدار رئاستها للقمة.

وأضاف خالد الجار الله، اليوم الأحد، بأن السعودية ستسھم بشكل كبیر وإیجابي خلال رئاستها للقمة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح الجار الله في تصریح للصحفیین، عقب مشاركته حفل سفارة رومانیا، لدى البلاد بمناسبة عیدھا الوطني، أن ھناك برنامجا حافلا أُعد من قبل الأشقاء في المملكة یتضمن 100 مؤتمر على مدار رئاستھا في جمیع المجالات الحیویة والانسانیة.

وشدد الجار الله على أن ھذا التحرك من قبل الأشقاء سیحقق دفعا قویا للاسھام وسیعزز الدور الفاعل للملكة العربیة السعودیة ضمن مجموعة الـ20.

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