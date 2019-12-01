أخبار عاجلة

سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية -
توتر أمني في محافظة ذي قار العراقية -
أنقرة تصدق مذكرة التفاهم مع طرابلس -
هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : عشرينية تتهم " حماها " الستيني بهتك عرضها

Google+ Print
الاردن : عشرينية تتهم " حماها " الستيني بهتك عرضها الاردن : عشرينية تتهم " حماها " الستيني بهتك عرضها

جى بي سي نيوز :- برأت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاحد ستيني من تهمة هتك العرض لعدم قيام الدليل القانوني  .

وفي تفاصيل الواقعة  : فان سيدة تبلغ من العمر 24 سنة اتهمت والد زوجها " حماها " بهتك عرضها بعدما حاول تقبيلها ولمس مناطق خاصة بجسدها . 

واضافة للتفاصيل : فان مشاجرة وقعت بين الشابة وزوجها مما استدعى تدخل المتهم حيث طالب من الزوجة ان تبيت في منزله للتخفيف من حدة المشاجرة وفي صباح اليوم التالي وحينما ارادت العودة الى منزل زوجها حاول لمس مناطقها الخاصة ، ومن ثم عادت الى منزلها الا ان زوجها قام بطردها مجددا وحين نزولها من المنزل وجدها " حماها " فحاول تقبيلها وفق ما قالت . 

وبعدها : غادرت الزوجة الى منزل والدها وقامت بالشكوى على والد زوجها . 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"