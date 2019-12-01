الاردن : عشرينية تتهم " حماها " الستيني بهتك عرضها

جى بي سي نيوز :- برأت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاحد ستيني من تهمة هتك العرض لعدم قيام الدليل القانوني .

وفي تفاصيل الواقعة : فان سيدة تبلغ من العمر 24 سنة اتهمت والد زوجها " حماها " بهتك عرضها بعدما حاول تقبيلها ولمس مناطق خاصة بجسدها .

واضافة للتفاصيل : فان مشاجرة وقعت بين الشابة وزوجها مما استدعى تدخل المتهم حيث طالب من الزوجة ان تبيت في منزله للتخفيف من حدة المشاجرة وفي صباح اليوم التالي وحينما ارادت العودة الى منزل زوجها حاول لمس مناطقها الخاصة ، ومن ثم عادت الى منزلها الا ان زوجها قام بطردها مجددا وحين نزولها من المنزل وجدها " حماها " فحاول تقبيلها وفق ما قالت .

وبعدها : غادرت الزوجة الى منزل والدها وقامت بالشكوى على والد زوجها .