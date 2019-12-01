الزياني: الملك سلمان يترأس القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر

الرياض – مباشر: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، عقد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بعد المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الزياني، إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للدورة الأربعين للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح الزياني، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أمين عام مجلس التعاون، أن القمة ستتدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة دول المجلس سوف تخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس.