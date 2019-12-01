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النواب يوافق على تعديل شروط التجنيد بالقوات المسلحة

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النواب يوافق على تعديل شروط التجنيد بالقوات المسلحة النواب يوافق على تعديل شروط التجنيد بالقوات المسلحة

جي بي سي نيوز :-   أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة لسنة 2019.


وأحال النواب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، الى اللجنة المالية، فيما احال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما حوّل الى لجنته القانونية، قوانين: المعدل لقانون الدفاع المدني، والتصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، لسنة 2019. وينظم القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، الأوضاع الوظيفيّة للأفراد، المتعلقة بالإعارة والإلحاق، وتغيير مسمّيات وظيفيّة، فضلاً عن منح الإجازة الدراسية، والإجازة بدون راتب، وتعديل مقدار مكافآت نهاية الخدمة، وزيادة مكافأة المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة. ويرفع المشروع سن التجنيد الى 18 بدلاً من 16 عاماً ، وان لا يقل الطول عن 160 سنتيمترا للذكر ، و 150 للأنثى، اضافة الى رفع الاجازة السنوية الى 36 يوماً ، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب، وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك إجازة "أبوة" لمدة 3 أيام.


كما وافق المجلس على شروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع. ويأتي المشروع لمواكبة التطورات وموائمة المصطلحات لتنسجم مع التغييرات التي طرأت على المسميات، فضلا عن متطلبات التعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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