إصابات بتفجير سيارة مفخخة شمال سوريا

جي بي سي نيوز:- أدى تفجير سيارة مفخخة، ظهر السبت، بمنطقة جرابلس شمال سوريا، إلى إصابة 4 مدنيين بجراح مختلفة.

وذكرت الأناضول أن سيارة مفخخة جرى تفجيرها السبت في مركز جرابلس الواقعة بمنطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن "الهجوم وقع في منطقة تشهد ازحاما من المدنيين، وأسفر وفق معلومات أولية عن إصابة 4 أشخاص، إضافة إلى إلحاقه أضرارا مادية في محيط المكان الذي وقع فيه".

وشهدت جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تفجيرات متكررة في الفترة الأخيرة.

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل 16 مدنيًا في المنطقة جراء هجمات بدراجات نارية مفخخة بالقنابل.